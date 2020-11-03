2020/11/03 | 20:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يظهر اندلاع أعمال عنف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الانتخابات الرئاسية.



وقال الإعلامي إن أنصار مرشح الرئاسة الأمريكية بايدن يهاجمون أنصار ترامب في شوارع نيويورك، متابعا أن هناك أعمال عنف وسحل وشغب وقعت بين مؤيدي بايدن وترامب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، إن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية يترقبها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاهد عنف لأنصار بايدن ضد مؤيدي ترامب ..فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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