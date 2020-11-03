مقتل مدني بأسلحة كاتمة شرقي بغداد

2020/11/03 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل مدني باسلحة كاتمة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدنيا قتل مساء اليوم باسلحة كاتمة من قبل مجموعة مسلحة".

وأضاف المصدر أن "المسلحين قاموا بسرقة عجلته ورمي جثته داخل ساحة متروكة ضمن منطقة كسرة وعطش".

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