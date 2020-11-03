المرور تعلن وصول اكثر من 600 الف لوحة للمركبات

2020/11/03 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، وصول 660 ألف لوحة مرورية للمركبات.

وذكرت المديرية، في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/، أن “660 ألف لوحة مرورية وصلتنا”.

واضافت ان “الأسبوع المقبل سيشهد توزيع لوحات المركبات بين مواقع التسجيل لطباعة جميع اللوحات المتأخرة”.



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