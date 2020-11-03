تخطط لانقلاب .. تصريح خطير لـ بيلوسي بشأن نتائج الانتخابات

2020/11/03 | 21:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس مستعد لتحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية، في حال لم يتم إعلان النتيجة قبل يوم السادس من يناير المقبل.



وأضافت “بيلوسي”، في تصريح للإذاعة الوطنية العامة، أن الشعب الأمريكى يعرف القانون جيدًا، وأهمية دور الكونجرس وتحديدًا مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بفرز الأصوات […]

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تصريح خطير لـ بيلوسي بشأن نتائج الانتخابات وكالة الصحافة المستقلة.

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