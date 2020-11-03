2020/11/03 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، وثيقة زواج الفنانة الراحلة سعاد حسني ، من العندليب عبد الحليم حافظ، يعود تاريخها لعام 1960 ، وعلقت عليها قائلة:” عقد زواج سعاد حسني و عبدالحليم حافظ..طلعوا متزوجين عرفي”.



وقد تم نشر تلك الوثيقة فى كتاب يحمل اسم سعاد- أسرار الجريمة الخفية” ، وصاحبة الكتاب جانجاه حسنى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف لـ “المستقلة” حقيقة وثيقة زواج العندليب والسندريلا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف لـ “المستقلة” حقيقة وثيقة زواج العندليب والسندريلا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف لـ “المستقلة” حقيقة وثيقة زواج العندليب والسندريلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).