2020/11/03 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يكشف عن آخر 10 رؤساء أمريكيين حكموا البيت الأبيض ومنهم ليندون جونسون فترة الحكم من 1963 _ 1969 الحزب الديمقراطي .



وأضاف الفيديو أن من ضمن الحكام ايضا ريتشارد نيكسون فترة الحكم من 1969 _ 1974 الحزب الجمهوري، وجيرالد فورد فترة الحكم 1974 _ 1977 الحزب الديمقراطي .



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقائق تكشف لأول مرة..



تعرف على آخر 10 رؤساء أمريكيين- فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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