الكهرباء: نتطلع للشروع بعمل الجباية الالكترونية قبل نهاية 2020

2020/11/03 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن تطلعها للشروع بعمل الجباية الالكترونية قبل نهاية العام الحالي.وقالت الوزارة وفقاً لوكالة الانباء العراقية، “نتطلع بالشروع بعمل الجباية الالكترونية قبل نهاية ٢٠٢٠ ونعمل حالياً مع وزارة الاتصالات على مشروع الأتمتة والحوكمة الالكترونية”.وأضافت أن “المشروع سيوفر قاعدة بيانات للمستهلكين وبرنامج حكومي ابتداءً من المستهلك مروراً بالمحولة”.

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