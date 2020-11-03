2020/11/03 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن بعض الولايات بدأت فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية 2020.



وبدأت كل من ولاية فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، في فرز أصوات الناخبين في التصويت المبكر.



وفتحت جميع مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها باستثناء ولاية أوريجون، لتصويت الناخبين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء فرز أصوات الناخبين في التصويت المبكر بعدد من الولايات وكالة الصحافة المستقلة.

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