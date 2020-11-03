عضو بحزب بارزاني يعلق بشأن علاقة كردستان مع الرئيس الأميركي القادم

2020/11/03 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد سعيد ممو زيني، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، أن علاقة إقليم كردستان مع الولايات المتحدة علاقة مع دولة وليست مع أفراد.وقال ممو زيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، "إننا نحترم قرار الشعب الأمريكي ومن سيختار كرئيس له سنتعامل معه ولدينا علاقات ممتازة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري".وأضاف أنه "لا نفضل فوز شخصية على حساب أخرى لآننا بالنهاية ستبقى علاقتنا طيبة وممتازة ونحن نحتاج للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة من جميع النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية ودعمها مهم جدا للإقليم، وهذا سيستمر سواء بجود ترامب أو بايدن على رأس السلطة".

ويصوّت الناخبون الأمريكيون اليوم في واحد من أكثر السباقات الإنتخابية إثارة للفرقة والانقسام منذ عدة عقود، وهو السباق الذي ينافس فيه المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش في ولاية فيرمونت.

وأدلى 100 مليون ناخب تقريبا بأصواتهم بالفعل قبل يوم التصويت، مما يشير إلى هذه الانتخابات ستشهد أكبر نسبة مشاركة منذ قرن كامل تقريبا.

وقضى المرشحان الساعات الأخيرة من حملتيهما في حضور التجمعات الانتخابية التي عقدت في عدد من الولايات غير المحسومة (أو المتأرجحة).

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