2020/11/03 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا

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