المرور العامة: 660 الف لوحة مرورية ستوزع على مراكز التسجيل الاسبوع المقبل

2020/11/03 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة عن وصول 660 الف لوحة مرورية لـــ 330 الف مركبة.وقالت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان مليون لوحة مرورية ستدخل قريبا "، مشيرة الى :" ان المباشرة بتوزيع اللوحات المرورية على مواقع التسجيل سيتم الاسبوع المقبل ".واكدت انه سيتم طبع جميع اللوحات للمركبات المتأخرة لتوزيعها بشكل اصولي./انتهى9

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