بدء فرز اصوات الانتخابات المبكرة للرئاسة الامريكية في خمس ولايات

2020/11/03 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأ فرز الاصوات في الانتخابات المبكرة للرئاسة الامريكية في ولايات فلوريدا واريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية .وقد ادلى اكثر من مئة مليون اميركي باصواتهم في شكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الرسمي، وفق آخر تعداد لـ"يو اس ايلكشن بروجكت".واظهر التعداد الذي اجرته جامعة فلوريدا :" ان بطاقات الاقتراع التي ارسلت عبر البريد او سلمها الناخبون شخصيا قبل ان تفتح مراكز التصويت ابوابها رسميا اليوم الثلاثاء، تشكل اكثر من 72 في المئة من العدد الاجمالي للبطاقات في انتخابات 2016 ، وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19"./انتهى9

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