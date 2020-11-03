2020/11/03 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: لدي شعور جيد جدا بخصوص الانتخابات ومتأكد من النجاح

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