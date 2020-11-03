النظام العلماني هو الحل لمشاكل العراق - عصمت موجد الشعلان

2020/11/03 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان سؤال:من هم العلمانيون العراقيون؟الجواب: المسيحي والمسلم الشيعي والسني والصابئي المندائي والزرادشتي والايزيدي ومن الديانات والعقائد الاخرى سواء كانو عرب او كورد اوتركمان او آشورين .سؤال :هل يوجد في صفوفكم ملحدون؟الجواب: نعم، العلمانية مبنية على المواطنية أي المواطن تأسست من اجله وتعمل لاجله ، يوجد الى جنب الملحدين المؤمنين الذين يؤدون العبادات والشعائر الدينية بكل حرية وهناك مؤمنون ......





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