المرور العامة: اليومين المقبلين سيشهدان استكمال وصول مليون لوحة

2020/11/03 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن وصول 660 ألف لوحة مرورية للمركبات.

وقالت المديرية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “660 ألف لوحة مرورية وصلت الى المديرية”، مبينة أن “الأسبوع المقبل سيشهد توزيع لوحات المركبات بين مواقع التسجيل لطباعة جميع اللوحات المتأخرة”.

بدوره أوضح مدير المرور العامة، اللواء زهير الخفاجي في تصريحات صحفية، أن “اللوحات التي وصلت تكفي لـ 330 الف سيارة، وعلى المواطنين الاطمئنان بخوص توزيع اللوحات”، مبينا ان “اليومين المقبلين سيشهدان استكمال وصول مليون لوحة إلى العراق، وخلال الأسبوع الحالي او المقبل ستوزع اللوحات بكل تأكيد”.

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