2020/11/03 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الثلاثاء، تمكن مفارز الاستخبارات العسكرية من العثور على مخبأ للعبوات الناسفة في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، انه "من ضمن مهامها في البحث والتفتيش عن اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٤٥ في المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك من الوصول الى مخبأ يضم عبوات ناسفة قرب قرية غيدة التابعة لقضاء داقوق بكركوك".

واضاف البيان، ان "المفارز ضبطت بداخل المخبأ ٤٨ عبوة على شكل جلكان سعة ١٠ لتر، و٤٨ مسطرة تفجير وهي من مخلفات داعش الارهابية، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا".

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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