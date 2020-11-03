انتخابات الرئاسة الاميركية.. بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر

2020/11/03 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت بعض الولايات الأميركية، الثلاثاء، البدء بفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب ساعة الحسم.

وقد بدأ فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرائاسية الأميركية، في كل من فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.

وكان نحو 100 مليون أميركي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء.

وأعلنت مؤسسة مشروع الانتخابات، وهي جهة إحصاء غير رسمية معنية بمتابعة الاقتراع، تصويت 99.6 مليون مواطن في الاقتراع المبكر قبل الثالث من تشرين الثاني الجاري.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016، وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

ففي تكساس مثلا، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.

ا.ح

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