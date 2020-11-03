لـ3 أسباب.. إقليم كوردستان يعلن تشديد الإجراءات الصحية

2020/11/03 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، تشديد الإجراءات الصحية، نتيجة عدم التزام المواطنين، وارتفاع أعداد المصابين، فضلا عن انتشار الإنفلونزا الموسمية، لا سيما و"نحن نتجه نحو الموجة الثانية".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة، آسو حويزي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (3 تشرين الثاني 2020)، وأضاف إن "زيادة عدد الإصابات في الإقليم تعود لعدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية، وخصوصا بعد عودة الحياة إلى طبيعتها".

وتابع، أن "فصلي الخريف والشتاء تكثر فيهما الأوبئة الموسمية، وتقل المناعة، مما يساعد على دخول الفيروس بسهولة إلى الجسم، وبالتالي يصعب التفريق في علامات الإصابة بين فيروس كورونا وبين الإنفلاونزا الموسمية"، نافيا "ارتفاع أعداد الوفيات بسبب كورونا".

وأشار إلى أن "فيروس كورونا ليس له علاج، وأن العلاجات المستخدمة هي عوامل مساعدة لإيقاف المضاعفات التي قد تحدث للمصاب"، موضحا أن "البرتوكول العلاجي الموجود بالإقليم، هو البروتوكول العلاجي نفسه المعتمد من قبل وزارة الصحة الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، و1235 إصابة اضافية، بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، انها اجرت 7000 فحص جديد بواقع: 240 أربيل، 130 السليمانية، 2954 دهوك، 60 حلبجة، 198 كرميان، 80 رابرين.

وأضافت انها سجلت 1235 إصابة جديدة بالفيروس وعلى هذا النحو: 453 أربيل، 210 السليمانية، 473 دهوك، 40 حلبجة، 42 كرميان، 17 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 6436 مصابا خلال شهر، وكالاتي: 114 أربيل، 5968 السليمانية، 304 دهوك، 21 حلبجة، 29 كرميان، صفر رابرين.

وأشار الى وفاة 23 مصابا بالوباء وكما يأتي: 7 أربيل، 6 السليمانية، حالتان في دهوك، وحالتان في حلبجة، واربع حالات في كرميان، وحالتان في رابرين.

وتابع البيان ان إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الجائحة في إقلمي كوردستان ولغاية الآن وصل الى 79451 بينما تماثل من بينهم 50294 مصابا للشفاء التام ما يزال 26625 قيد العلاج توفي 2532 مصابا.

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