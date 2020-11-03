المرور تعلن قرب وصول مليون لوحة مرورية للعراق

2020/11/03 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، اليوم الثلاثاء، قرب وصول مليون لوحة مرورية للعراق.وقال الخفاجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم وصول 660 (ألف) لوحة مرورية لـ 330 ألف مركبة”، مبيناً أن “مليون لوحة مرورية ستدخل العراق قريبا”.وأضاف، أن “المباشرة بتوزيع اللوحات المروية على مواقع التسجيل، …

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