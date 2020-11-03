بايدن للناخبين: نحن في معركة وبمفترق طرق

2020/11/03 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حث المرشح عن الحزب الديمقراطي الامريكي جو بايدن، الناخبين الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية.

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