2020/11/03 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} حث المرشح عن الحزب الديمقراطي الامريكي جو بايدن، الناخبين الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن للناخبين: نحن في معركة وبمفترق طرق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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