2020/11/03 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رجح الحزب الديمقراطي الامريكي، مساء الثلاثاء، شبه حسم الانتخابات لجو بايدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الامريكي: الانتخابات شبه محسومة لبايدن ونميل للمحادثات بشأن الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الامريكي: الانتخابات شبه محسومة لبايدن ونميل للمحادثات بشأن الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).