2020/11/03 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرين، الثلاثاء، أنها أدانت 51 شخصا أكثر من نصفهم في الخارج بتهمة الانتماء إلى جماعة متشددة، في أحدث محاكمة جماعية عقدت في المملكة وسط حملة دامت سنوات ضد جميع المعارضين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعضهم نفذوا هجمات.. البحرين تدين 51 شخصا تلقوا أوامر من الحرس الثوري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعضهم نفذوا هجمات.. البحرين تدين 51 شخصا تلقوا أوامر من الحرس الثوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).