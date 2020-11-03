الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية اقتحام “زور المقدادية” في ديالى

2020/11/03 | 21:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الثلاثاء، عن نتائج عملية اقتحام زور المقدادية .

وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “نتائج عملية اقتحام زور المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) اسفرت عن ضبط وتدمير مضافة والكشف عن وكر لاخفاء صواريخ كاتيوشا ومنصة لاطلاق الهاونات بالاضافة الى تمشيط اكثر من 500 دونم من البساتين المهجورة والتي تشكل مساحة حركة الارهابين لذا فان تمشيطها كان دقيقة لتفادي اي عبوات او الغام”.

واضاف، ان “دور الحشد الشعبي في تعقب خلايا داعش في قاطع شمال المقدادية فعال ومهم جدا ويجري وفق خارطة طريق امنية بالتنسيق مع قوات الجيش والفرق الاستخبارية مؤكدا باننا لن نتوقف عن تعقب خلايا داعش لحين انهاء وجوده في قواطع المسؤولية الامنية”.

وكان الحشد الشعبي مع قوات الجيش اقتحم زور المقدادية وهي مناطق زراعية واسعة في شمال المقدادية لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

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