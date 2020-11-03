الداخلية تدافع عن نفسها رداً على نشر ’’ورقة إقامة’’ تحتوي أخطاء إملائية

2020/11/03 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً رداً على معلومات تخص ورقة إقامة الاجانب في العراق.وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة، وتلقته (بغداد اليوم)، "تتعرض وزارة الداخلية بين الحين والآخر إلى حملة تشويه وابتزازات من أطراف عديدة معلومة الدوافع .لكن التسرع والمبالغة في التشكيك توهم من لا أطلاع لهم بفحوى الأتهامات الزائفة ، مما يستدعي التوضيح والنشر للرأي العام".وتابع "وفي سياق هذه الحملات هناك من يتحدث عن أخطاء إملائية وتنظيمية و طباعية في ورقة دخول وإقامة الاجانب في العراق واستخدمت ورقة غير نافذة كوثيقة إثبات لهذه الاتهامات".واضاف البيان "ولو كلف المتسرعون ‏أنفسهم و‏سألوا المصادر الرسمية لعرفوا الحقيقة ولأكتفوا بذلك إذا كانت نواياهم حسنة ، فورقة الدخول هذه مضى عليها اكثر من خمسة أعوام وتبين بعد التحقيق أنها مزيفة وغير حقيقية لأن كافة وثائق الوزارة تخضع للمراقبة والتدقيق من اكثر من جهة".ودعا البيان إلى "ممارسة الرقابة والنقد والتقويم لأهداف مشروعة غرضها بناء الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من مؤسساتها و وزاراتها والكف عن إشغال الرأي العام بقضايا التنابز الإعلامي والسياسي التي لم تزد صورة البلد إلا تشويها".

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