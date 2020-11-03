موظفو عقود كهرباء ذي قار يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

2020/11/03 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..تظاهر موظفو عقود فرع توزيع كهرباء ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، امام مبنى الدائرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتاخرة لاكثر من خمسة اشهر .



وقال مصدر ان ” العشرات من العاملين بصفة عقود في فرع توزيع كهرباء ذي قار تظاهروا للمطالبة بصرف رواتبهم المتاخرة منذ اكثر من خمسة اشهر رغم استمرارهم بتقديم […]

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