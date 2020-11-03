الديمقراطي الامريكي: الانتخابات شبه محسومة لبايدن ونميل للمحادثات بشأن الشرق الأوسط

2020/11/03 | 21:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] رجح الحزب الديمقراطي الامريكي، مساء الثلاثاء، شبه حسم الانتخابات لجو بايدن.

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