نائب برلماني: الزج بعوائل داعش في نينوى ينذر بكارثة إنسانية

2020/11/03 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك عبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني “شيروان الدوبرداني” عن رفضه لمحاولات نقل عوائل عناصر داعش من سوريا الى مخيم العملة بمحافظة نينوى.وقال الدوبرداني في بيان له “بعد ان استطاعوا غلق مخيم العملة الذي تم تجهيزه لنقل عوائل داعش اليه قبل عام من الان وبعد رفض اهالي المحافظة، هناك محاولات لافتتاح هذا …

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