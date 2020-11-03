محافظ دهوك: لا نستطيع أن نشدد الإجراءات أكثر

2020/11/03 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أعلن محافظ دهوك أن لا يستطيعون أن يشددوا إجراءات منع انتشار فيروس كورونا أكثر في المحافظة ولكن يجب على كل الأطراف أن يكونوا متعاونين ويحمون أنفسهم.أوضح محافظ دهوك “د.علي تتر” في مؤتمر صحفي ان “فيروس كورونا انتشر في إقليم كردستان وخاصة محافظتنا بنسبة عالية والوضع خطر جداً”.مضيفاً، …

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