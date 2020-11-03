2020/11/03 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – أقيمت اليوم الثلاثاء 5 مباريات في الدور الرابع لبطولة كأس العراق، أبرزها فوز بابل على المعقل برباعية دون رد.



ونستعرض لكم في الآتي نتائج اليوم في الدور الثالث من بطولة كأس العراق.



مجموعة بغداد حيفا 0 × الأثير 1 الكاظمية 0 × جنائن بابل 1 المصافي 2 × المرور 1 المجموعة الجنوبية الهندية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العراق..



تعرف على نتائج اليوم الثلاثاء وكالة الصحافة المستقلة.

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