الاهداف الحقيقة لما خلف زوبعة اردوغان! - فارس محمود

2020/11/03 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود تصاعدت الحملات الاعلامية و"الشعبية" الشعواء المناهضة لسياسة ماكرون وفرنسا بعد احداث مقتل المعلم "باتي" ونشر الصور الكاريكاتيرية لمحمد.



تظاهرات، تجمعات، خطب نارية معروفة لقادة هذه الجماعات و....



تحول هذا الموضوع الى صدر الصحافة العالمية وبالاخص في البلدان المسماة "اسلامية".



تحدث قادة "الاسلام" والحكومات "الاسلامية" من خامنئي، حسن نصر الله، و...



وصولا الى مهاتير محمد في ماليزيا، كلهم يرعدون ويزب ......





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