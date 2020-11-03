2020/11/03 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني راهب وعالم رياضيات وفيلسوف وفلكي وقانوني وطبيب وإداري ودبلوماسي بولندي كان أحد أعظم علماء عصره، وهو أول من صاغ نظرية مركزية الشمس للكون في كتابه "حول دوران الأجرام السماوية".



وهو أيضاً مطور نظرية دوران الأرض، ومؤسس علم الفلك الحديث.كانت نظريته الخاصة بدوران الأرض حول الشمس ودورانها اليومي حول محورها إشارةً إلى بدء الانفصال عن نظرية مركزية الأرض للكون، التي قال بها "بطليموس" ووجدت فيها الآر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيكولاس كوبرنيكس ( 1473 م. _ 1532 م. ) - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيكولاس كوبرنيكس ( 1473 م. _ 1532 م. ) - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).