ورقة عمل حول :دور النقابات العمالية في القضايا المطلبية في فلسطين - سلامه ابو زعيتر

2020/11/03 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلامه_ابو_زعيتر ورقة عمل حول:دور النقابات العمالية في القضايا المطلبية في فلسطينمقدمة:تشغل النقابات العمالية العديد من المهام والوظائف والأدوار لحماية مصالح العمال وصون حقوقهم، ويعتبر دورها في النضال المطلبي حجر الأساس، وأحد أهم مبررات وجودها لما تشكل من قوة اجتماعية فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وتعد النقابات من أكبر مؤسسات المجتمع المدني بما تقوم به من عمل تطوعي، وبما تمثل من قواعد وجماهير عمالية عريضة، ......





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