2020/11/03 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كلف محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، منير مسلم البكاء بمهام منصب قائممقام الناصرية ، فيما كلف احمد هاشم الاسدي قائممقاما لقضاء سوق الشيوخ وكالة .وقال مصدر مطلع ان ” المحافظ اصدر امرين اداريين بتكليف منير مسلم البكاء قائممقاما لقضاء الناصرية ، واحمد هاشم الاسدي قائممقاما لقضاء سوق الشيوخ ، والمباشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف قائممقامين لقضائي الناصرية وسوق الشيوخ وكالة الصحافة المستقلة.

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