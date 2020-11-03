الداخلية تصدر بياناً بشأن ورقة إقامة الأجانب في العراق

2020/11/03 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد انتقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ماوصفته بـ “حملة تشويه” تتعرض لها، على خلفية نشر وثائق حملت أخطاء إملائية وتنظيمية و طباعية في ورقة دخول وإقامة الاجانب في العراق.وذكرت الوازرة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تتعرض بين الحين والآخر إلى حملة تشويه وابتزازات من أطراف عديدة معلومة الدوافع .لكن …

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