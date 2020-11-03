منفذ القائم الحدودي يسجل ادنى مستوى للتبادل التجاري رغم الاستقرار الامني  

2020/11/03 | 21:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الثلاثاء، ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا سجل ادنى مستوى للتبادل التجاري منذ فرض اجراءات كورونا .

وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لم يشهد دخول سوى اعداد قليلة من الشاحنات السورية المحملة بالمواد الغذائية والفواكه الى المنفذ في مؤشر على تدني مستوى لتبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر المنفذ المذكور منذ فرض اجراءات فيروس كورونا الاحترازية “.

واضاف ان “اسباب تدني واقع التبادل التجاري بين البلدين يعود الى قيام الجانب العراقي بفرض اجراءات صارمة على الشاحنات العراقية المحملة بالبضائع وتختصر تلك الاجراءات على موافقات امنية لمن يروم دخول الاراضي السورية من العراقيين، مبينا ان” منفذ القائم الحدودي مع سوريا امن ومستقر وان القوات الامنية تقوم بعمليات تأمين الطريق الدولي السريع امام حركة نقل البضائع “.



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