الداخلية ترد على معلومات تخص ورقة إقامة الأجانب

2020/11/03 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على معلومات تخص ورقة إقامة الأجانب في البلاد.

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