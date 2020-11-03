2020/11/03 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.



ويحل إنتر ميلان ضيفا على ريال مدريد في ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



تشكيلة ريال مدريد حارس المرمى: كورتوا خط الدفاع: ميندي – فاران – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد ضد إنتر ميلان..



تعرف على تشكيلتي الفريقين وكالة الصحافة المستقلة.

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