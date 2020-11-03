بالصورة: موقف عمليات ارساء السفن و تفريغ و شحن الحمولات في أرصفة ميناء أم قصر الشمالي

2020/11/03 | 22:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، موقف عمليات ارساء السفن و تفريغ و شحن الحمولات في أرصفة ميناء أم قصر الشمالي لهذا اليوم الموافق 3 / 11 / 2020 .

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