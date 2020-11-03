محدث..الذهب يرتفع 18 دولاراً عند التسوية مع ضعف العملة الأمريكية

2020/11/03 | 22:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عزز سعر الذهب مكاسبه عالمياً لحوالي 18 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وتحول الأنظار لانتخابات الرئاسة.

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