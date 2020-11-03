الحشد الشعبي يعلن قطع خطوط إمداد 'داعش' غرب الأنبار

2020/11/03 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، قطع خطوط إمداد تنظيم "داعش" وتدمير ثلاث مضافات له غرب المحافظة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، إن "عملية أمنية استهدفت منطقة وادي الحلكوم ومناطق أخرى ذات تأثير أمني على الأنبار وتعد بيئة حاضنة للإرهابيين لبعدها عن مراكز المدن ومراقبة القوات الأمنية".

وأضاف مصلح في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم تدمير ثلاث مضافات في تلك المناطق بعملية نوعية"، مشيراً إلى أن "العملية قطعت خطوط إمداد العدو".





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