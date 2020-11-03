الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. المهم سحب القوات الاميركية 

2020/11/03 | 22:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد تحالف الفتح، الثلاثاء، الانقسام في بعض الطبقات السياسية بين مؤيد لفوز ترامب واخر لبايدن، مبينا ان الطرفين لايهمهما سوى الاطماع التوسعية في العر...

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