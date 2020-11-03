بعقود ’’صادمة’’.. نائبان يؤشران ملفاً ’’كارثياً’’ خسائره 7 مليارات دولار سنوياً

2020/11/03 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب رياض التميمي، اليوم الثلاثاء (3-11-2020)، ملف شركات الكهرباء الاستثمارية في العراق بـ’’الكارثي والقنبلة الموقوتة’’.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، متحدثاً عن حجم الانفاق الخاطئ من موازنة الدولة كل عام نتيجة عقود قديمة من بينها عقد شركات الكهرباء ان "ملف شركات الكهرباء الاستثمارية، يعد من اكبر ملفات الفساد التي على الحكومة التحقيق بها وايقافها، كونها تشكل قنبلة موقوتة يدفع ثمنها الشعب العراقي".

واضاف "الحكومة تدفع سنوياً 7 مليار لشركات استثمار الكهرباء"، متوقعا ان "يصل المبلغ الذي تدفعه الحكومة الى شركات الطاقة الكهربائية بحلول عام 2023، إلى 20 مليار دينار من موازنة الدولة".

ودعا الحكومة الى "الوقوف ضد هذه الكارثة"، على حد قوله.

قبل ذلك، تحدث النائب عن اللجنة المالية، فيصل العيساوي عن الشركة التي تنتج الطاقة الكهربائية، لمجمع بسماية قائلاً ان "العقد الذي وقع مع الشركة المنتجة للطاقة الكهربائية لمجمع بسماية يتيح لها اخذ مبالغ طائلة تعادل 4 اضعاف ما تأخذه الشركات الاخرى".

وبين ان "العقد يتضمن بنداً يتيح للشركة، اخذ مبالغ حجم انتاج الطاقة المتفق عليها كاملة، حتى وان لم تعمل محطاتها على توليد الطاقة الكهربائية".

وأكد إن "العقود التي ابرمتها الحكومات السابقة مع شركات الكهرباء ومنها محطة بسماية، تُجبر الدولة على صرف الاموال واعطاء الوقود وحماية الوحدات الانتاجية، ودفع كل المستحقات وفق شروط فصلت على مصالح الشركات الاستثمارية".

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