وزيرة الهجرة تلتقي الأمينة العامة لمجلس شؤون المرأة في اقليم كردستان

2020/11/03 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين “ايفان فائق الجابرو”، “د.خانزاد احمد” الامينة العامة لمجلس شؤون المرأة في اقليم كردستان اليوم في بغداد وتم مناقشة عدة مواضيع خلال اللقاء.تطرق الطرفان الى اوضاع النساء من النازحين وضحايا العمليات الارهابية وتم التأكيد على ضرورة مساعدة النازحين.ومن الجدير بالذكر ان الآلاف من النساء تعيش في …

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