2020/11/03 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان / يستعد النجم القدير يحيى الفخراني ، للعودة مرة أخرى لدراما رمضان بعد غياب عدة سنوات ، بمسلسل “نجيب زكي زركش”، لينافس به فى دراما رمضان 2021.



ويواصل يحيى الفخراني فى الوقت الحالى ، تصوير مشاهدها فى المسلسل ، ويدور العمل فى إطار اجتماعى كوميدي ، حيث يجسد النجم القدير خلال الأحداث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراما رمضان 2021..



يحيى الفخراني يواصل تصوير مسلسل “نجيب زكي زركش” وكالة الصحافة المستقلة.

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