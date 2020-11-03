الطبيعة والأمل في معرض فوتوغرافي بالسليمانية

2020/11/03 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون مع مديرية الثقافة بالسليمانية، اقام المصور الفوتوغرافي هاوكار أيوب معرضة الفني الخاص بعنوان "الطبيعة والامل" اليوم الثلاثاء، في حديقة السراي بمدينة السليمانية ضم 25 صورة تعكس الطبيعة وجمالها.

وقال المصور الفوتوغرافي هاوكار ايوب لـ PUKmedia، ان الصور ستذهب الى مستشفى هيوا للسرطان وفي قسم الاطفال، تمنح لهم الشعور بالارتياح والأمل في الشفاء.

PUKmedia عدنان الجاف

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