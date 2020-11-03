'تأمين الرواتب' يتصدر جدول أعمال البرلمان السبت المقبل

2020/11/03 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، جدول أعمال الجلسة رقم (19) المقررة يوم السبت، 7 تشرين الثاني الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 12 فقرة.

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (3 تشرين الثاني 2020)، فقد تصدر مشروع قانون تمويل العجز المالي أولى فقرات الجدول.

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اكد المتحدث بإسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، تحرك الحكومة نحو البرلمان لتمرير قانون "تغطية العجز المالي" ودفع رواتب موظفي الدولة.

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (3 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعا"، مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة".

وأضاف، أنه "في مستهل جلسة مجلس الوزراء وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الكاظمي وزارة المالية بإيجاد حل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، بإنتظار إقرار قانون (تغطية العجز المالي) من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

وأوضح، أن "الحكومة لجأت إلى الاقتراض لتمويل رواتب الموظفين".

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