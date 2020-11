السيدة الاولى ميلانيا ترمب تدلي بصوتها في فلوريدا (فيديو)

2020/11/03 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

أدلت سيدة اميركا الأولى ميلانيا ترمب، الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها زوجها دونالد ترمب، مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقد التقطت عدسات المصورين ميلانيا في مركز للاقتراع قرب منتجع ترامب في بالم بيتش في فلوريدا.

وكان الرئيس ترامب قد أدلى بصوته في فلوريدا قبل أيام في إطار التصويت المبكر.

وقالت في رد على استفسارات عن سبب عدم تصويتها مع الرئيس ترمب خلال الأسبوع الماضي "إنه يوم الانتخابات وأردت القدوم للتصويت من هنا".

وتعافت ميلانيا خلال الأسابيع الماضية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وستحسم هذه الانتخابات فيما إذا كانت ميلانيا ستبقى "سيدة أولى" في البيت الأبيض لمدة 4 سنوات إضافية أم لا.

وتعد عارضة الأزياء السلوفينية السابقة أول زوجة من أصل أجنبي لرئيس أميركي منذ نحو قرنين، وكانت قد نالت الجنسية الأميركية في عام 2006.

وكانت قد ولدت ميلانيا في سلوفينيا وغادرت بلادها إلى ميلانو ثم باريس على أمل متابعة عملها كعارضة أزياء، وحملتها مسيرتها المهنية إلى الولايات المتحدة عام 1996 حيث التقت دونالد ترامب بعد سنتين وتزوجته في 2005.



ولديهما ابن يدعى بارون ويبلغ حاليا 14 عاما.

First lady Melania Trump votes in Palm Beach, Florida, saying she wanted to cast her ballot on Election Day.



https://t.co/sMndhXToVN pic.twitter.com/NAAmar59Bv

— ABC News (@ABC) November 3, 2020

