ترامب: لدي شعور جيد بالفوز في الانتخابات الأمريكية

2020/11/03 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تشهد الولايات المتحدة الأمريكية إقبالاً كبيراً نحو مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء لتحديد الرئيس الأمريكي الجديد للبيت الابيض.



وبحسب مصادر أمريكية فإن الانتخابات الحالية 2020 حققت أرقاماً قياسية بنسب الإقبال على الانتخابات حيث وصلت لنسبة 71% مقارنة بالانتخابات السابقة 2016.



فيما أكد ترامب أن لديه شعورا جيدا بشأن فرصه في الفوز مع بدء الانتخابات، […]

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