2020/11/03 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 85209 حالات.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 667، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 780، من بينها 273 في العناية المركّزة.

وبينت أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت وصل إلى 16499 فحصا، فيما أُجري 996 فحصا في ​المطار​.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 15 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 15 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).