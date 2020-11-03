رئيس الجمعيات الفلاحية: 16 منفذاً غير رسمياً في الاقليم تدخل منها محاصيل مستوردة

2020/11/03 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العبادي، الثلاثاء، وجود 16 منفذا غير رسميا في الاقليم تدخل عبرها المحاصيل المستوردة.

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